O time bateu o Lageado dos Pintos no sábado

Linha São Paulo vence e respira na série “A” do Interiorano

Jogando em casa o time do Linha São Paulo bateu o Lagaedo dos Pintos por 3 a 2 na tarde de sábado, dia 16, pelo Campeonato Interiorano, Taça Rádio Aliança, de Futebol de Campo. A partida foi válida pela série A da competição e teve a transmissão da emissora.

No primeiro tempo o placar teve apenas um gol. Aos 10 minutos Adelmo Paraíba marcou para o time na casa.

Aos 11 minutos, já dá segunda etapa, o jogador Taffarel ampliou a vantagem do Linha São Paulo. Dois minutos depois, Paulo fez o terceiro e parecia decretar o resultado, mas o Lageado esboçou a reação.

Aos 33 minutos o atacante Francis descontou para o Lageado dos Pintos e aos 38 Dalberti fez mais um para os visitantes, encostando no placar. Mas os três pontos ficaram com os donos do campo.

Com a vitória o Linha São Paulo respira no campeonato e pode se manter na série A. Já a situação do Lageado é mais complicada e a classificação depende de duas vitórias e combinação de resultados.