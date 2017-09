O furto de um caminhão da Prefeitura de Bom Jesus deu trabalho à Polícia Militar na noite desta sexta-feira, dia 15. O ladrão fugiu com o veículo, colocando outros motoristas em risco, e só parou depois de bater contra uma viatura policial. O homem foi preso em flagrante pelas autoridades.





Depois de ser informada do furto, a PM iniciou as buscas e localizou o caminhão caçamba, mas o motorista desobedeceu a todas as ordens de parada. Ele seguiu pela SC-480 e chegou a entrar no perímetro urbano de Xanxerê, retornando ao município de Bom Jesus “sempre em alta velocidade, inclusive jogando o caminhão para cima dos veículos que transitavam no sentido contrário”, relatou a guarnição.

O condutor freou o caminhão de forma brusca em cima da pista para fazer com que a viatura colidisse na traseira, momento em que a PM realizou dez disparos de fuzil contra os pneus da caçamba, mas assim mesmo o ladrão não desistiu.





Já em Bom Jesus, na Rua Virgílio Sabino da Silva, em uma subida, ele parou o caminhão e deu marcha ré contra a viatura policial. O carro ficou bastante danificado. Conforme a PM, a atitude só não provocou uma tragédia por causa da agilidade dos policiais, que conseguiram sair a tempo do veículo.





As autoridades realizaram a abordagem e encontraram com o homem um papelote de maconha. Ele foi algemado e preso em flagrante, seguindo para a Delegacia de Polícia Civil do município.

(Fonte: Oeste Mais)