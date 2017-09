Ele conduzia um carro com placas de Seara

Homem natural de Concórdia é flagrado transportando cigarros no PR

Um homem de 47 anos, de Concórdia, foi detido na sexta-feira, dia 15, pela Polícia Rodoviária Federal, PRF, no Paraná, quando transportava inúmeras caixas de cigarros sem procedência.

O concordiense, que atualmente reside em Jaraguá do Sul, conduzia um Celta com placas de Seara. A PRF abordou o veículo em uma rodovia entre as cidades de Marmeleiro e Vitorino.

O homem foi detido e conduzido a uma Delegacia da região. A quantidade exata de maços não foi informada.