Jogo é na tarde do domingo, dia 17.

Abaixo de muita chuva, o plantel Tricolor treinou forte na tarde desta sexta-feira. Os atletas que enfrentaram o Botafogo, pela partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América, treinaram na academia. Dentro de campo, o técnico Renato Portaluppi orientou um trabalho coletivo com um time que pode ser aquele que enfrentará a Chapecoense, neste domingo.



O técnico Renato trabalhou com Paulo Victor; Leonardo Gomes, Rafael Thyere, Bruno Rodrigo e Kaio; MIchel, Cristian, Everton, Patrick e Miky Arroyo; Jael. A todo momento, o técnico gremista orientava os atletas no desenvolvimento das jogadas. O coletivo contra o time de Transição acabou 3 a 0 para o time principal, com gols de Arroyo, Jael e Leonardo Gomes.



Após o treino, o volante Arthur, convocado para a seleção brasileira principal pela primeira vez, concedeu entrevista coletiva. ouça abaixo.

O Tricolor volta aos treinamentos na manhã deste sábado. A primeira parte será fechada à imprensa.

(Fonte: Grêmio)