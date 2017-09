O deputado estadual, Neodi Saretta (PT), destacou na quinta-feira, dia 14, na tribuna da Assembleia Legislativa, ações para debater a alimentação saudável e consumo consciente. Autor da Lei que cria o Setembro Verde, Saretta é um dos principais articuladores para a realização do 2º Seminário Estadual Setembro Verde, agendado para o dia 29 de setembro, em Seara. Neste ano, o tema do evento será “quais sementes tu plantas” e a questão da biodiversidade.



O agricultor e presidente do Fórum das Entidades da Agricultura Familiar de Seara, Aquelino Deitos, que ocupou também ocupou a tribuna na manhã desta quinta-feira para falar sobre o seminário, afirmou que um amplo debate será realizado sobre as diversas questões que envolvem as sementes crioulas e também transgênicas. “Vamos tratar da biodiversidade e sobre alimentação e saúde. Nosso objetivo é conscientizar sobre o mal que o consumo de seis quilos per capita/ano de veneno produz. É muito sério”, ressaltou.



O Fórum de Seara é composto por 14 entidades da agricultura familiar, engajadas na campanha e que propôs a lei municipal de 2015. A entidade promove palestras nas escolas, pedágios verdes, desfiles cívicos, conferências sobre a água do rio Caçador e jornadas da saúde. Neodi Saretta disse que o primeiro seminário ocorreu em Concórdia, no ano passado e está se expandindo pelo Estado, em diversos municípios que têm aprovado em suas câmaras de vereadores a transformação do mês em setembro verde. “Em outras cidades há PLs tramitando”, afirmou o deputado.

