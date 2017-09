Dupla acusada de homicídio em Concórdia foi condenada a 16 e 14 anos de prisão em regime fechado. A sentença foi proferida no fim da tarde desta sexta-feira, dia 15, pela juíza Thays Backes de Arruda, após Sessão do Tribunal do Juri, que foi realizada no Fórum da Comarca de Concórdia.



No banco dos réus estavam Ademir Kakanoski e Edivar José da Luz, acusados pela morte de Cristian Gonçalves Moreira, em julho do ano de 2010, no bairro Imigrantes.



Kakanoski, apontado como o responsável pelos tiros que matou a vítima, foi condenado a 16 anos e Edivar, pegou 14 anos.



Conforme os autos, os dois acusados usaram uma motocicleta com placa adulterada e toucas, além de um revólver calibre 38, para cometer o crime.



Cristian foi atingido com disparos no peito e na cabeça quando chegava em casa, por Kakanoski. Edivar ficou em outro local, com a moto, aguardando para o momento da fuga. Eles foram presos quando chegavam em Erechim, pela BR 153.



Na acusação atuou a promotora Caroline Maresch.