O Concórdia Atlético Clube encerra neste sábado, dia 16, a sua participação no returno da série B do Campeonato Catarinense. Já classificado para a semifinal da competição, o Galo do Oeste vai a Jaraguá do Sul, enfrentar o Juventus, pela nona rodada do returno, a partir das 15h, no Estádio João Marcatto.

Mesmo com o título de campeão do turno assegurado, o CAC quer garantir também a primeira colocação na classificação geral. Tal feito asseguraria, em uma eventual passagem para a final, o segundo jogo em casa. Para atingir também esse objetivo, uma vitória já seria o suficiente. Em caso de empate, Marcílio Dias e Hercílio Luz, que se enfrentam nesta rodada e estão a um ponto atrás do Concórdia, também teriam que empatar.

O Concórdia vem de vitória sobre o Jaraguá, por 4 a 1. Enquanto que o Juventus perdeu fora de casa para o Hercílio Luz, por 5 a 0.

A arbitragem será de Edson da Silva, auxiliado por Sandro da Silva Rocha e Roberto da Silva Rocha.