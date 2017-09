HSF realiza a terceira captação de órgãos no ano de 2017

O Hospital São Francisco de Concórdia realizou a terceira captação de órgãos neste ano de 2017. O procedimento, coordenado pela SC Transplantes, ocorreu na manhã desta sexta-feira, dia 15.

Conforme informações da SC Transplantes, a captação foi feita em paciente adulto, o sexo não foi informado. Foram retirados os rins e fígado.

Desde que iniciou o processo de captação de órgãos em 2007. Este é o 44º procedimento da história no município.

A equipe de médicos que fez a captação veio com auxílio do avião Arcanjo II, do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina.