Nesta quinta-feira (14) a equipe sub-20 da ACF/FMEC conquistou mais uma importante vitória, desta vez o adversário foi a equipe de Piratuba no ginásio Amélia Poleto Hepp, o placar final foi de 4 a 2 para a equipe de Concórdia.

Como já esperado por ser um clássico regional, desde o apito inicial o confronto foi de muito equilíbrio entre as equipes e com alta intensidade, os jovens comandados pelo técnico Thomé já aos 1min5s abriram o placar com Arthur, e ainda na primeira etapa marcaram o segundo gol, desta vez com Fernando aos 18min10s.

Na etapa complementar aos 4min49s os donos da casa esboçaram reação com gol de Lucas, levando a partida com o placar de 2 a 1 até os minutos finais, quando Piva ampliou para Concórdia aos 16min35s, a equipe de Piratuba descontou aos 17min33s e buscou o empate, mas aos 18min52s Fernando fez seu segundo gol e selou a vitória concordiense por 4 a 2.

(Fonte: Ricardo Artifon/ACF)