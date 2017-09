Vivemos um período em que a mídia e as tecnologias estão cada vez mais acessíveis às crianças. As informações chegam pelos meios de comunicação ampliando os horizontes e os conhecimentos. Os livros estão sendo deixados de lado, as histórias estão sendo esquecidas, o que torna um desafio para o educador fazer com que as crianças tomem gosto pela leitura. A contação de história nas escolas e em qualquer outro ambiente é uma forma de distrair as crianças e por isso, vem ressurgindo a figura do contador de histórias. Para oportunizar aprendizado aos interessados em serem contadores, a Fundação Municipal de Cultura de Concórdia está com inscrições abertas para a oficina de Contação de História.



A oficina é temporária e tem limitação de vagas. Os interessados têm até o dia 22 de setembro para se inscreverem na Biblioteca Pública Municipal, que está instalada no Centro Cultural Concórdia. O período de aulas é de 25 a 29 de setembro, das 19h às 22h, com uma caga horária total de 16 horas. A oficina será mediada por Vânia Peruzo. As inscrições e participação são gratuitas e ao final da oficina será fornecido certificado. A idade mínima para participação é de 16 anos.



A oficina abordará o tema “Narração de histórias como suplemento alternativo na pedagogia educacional” e tem como propósito oferecer aos participantes uma dinâmica para atuar em sala de aula. Dentro do conteúdo haverá uma abordagem teórica do tema, troca de experiências entre os participantes, montagem de um espetáculo de contação de contos, elaboração de figurinos, cenários, adereços, entre outros. A oficina é uma promoção da Fundação Municipal de Cultura com apoio da Prefeitura de Concórdia e Mistério da Cultura e patrocínio da empresa "Engie Energia".

(Fonte: Edila Souza/Ascom,/Prefeitura de Concórdia).