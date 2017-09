Com a data do clássico se aproximando, o técnico Morruga e a comissão técnica vem aproveitando todos os treinamentos para preparar a equipe para o confronto com a equipe de Joinville, que acontece na segunda-feira (18) às 20h15min no Centro de Eventos, esta será a primeira partida dos playoffs da LNF, a segunda partida está marcada para o dia 06 de outubro às 21h30 em Joinville.

Os treinamentos seguem nesta sexta-feira (15), no sábado e também no domingo, e para o confronto o técnico Morruga terá a disposição todos os mesmos atletas que venceram a equipe de Jaraguá por 6 a 1 e garantiram a classificação concordiense para esta fase.

Ingressos

Para o clássico o valor do ingresso não sofreu alteração, continuando no valor de R$ 10,00 para mulheres e estudantes e R$ 20,00 para homens. Ingressos antecipados podem ser encontrados até a tarde da segunda-feira nos seguintes pontos de venda: Posto Baseggio, Via Passarela, Megazam Moda Sport, Mundo dos Esportes, Tasca Esportes, Alex Sports e Gostosão Burger.

(Fonte: Ricardo Artifon/Ascom/ACF).