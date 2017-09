Sessão solene no salão social do Clube 29 de Julho / Fotos: Analu Slongo

Uma noite de reconhecimento de muitas lembranças. A Copérdia recebeu a terceira homenagem pelos 50 anos da cooperativa na noite desta quinta-feira, 14 de setembro. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou em Concórdia uma sessão solene no salão social do Clube 29 de Julho.

A sessão de homenagem foi uma proposição do deputado estadual Neodi Sareta (PT). O deputado destaca que o cooperativismo ajudou a desenvolver a região. “São 50 anos de um trabalho importante, que consolidou uma forma de produção. Talvez se não fosse a cooperativa nós teríamos menos gente na agricultura”, afirma.

A Copérdia é formada por 74 unidades, dis­tribuídas entre Santa Ca­tarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Ela também é a segunda maior cooperativa do Estado no ramo agropecuário.

O secretário de Estado da Agricultura, Moacir Sopelsa, diz que a cooperativa se preocupa com o desenvolvimento econômico e também com as pessoas. O vice-presidente da Aurora, Neivor Canton, enfatiza que toda a grande caminhada começa com o primeiro passo. “A Copérdia uniu necessidade com oportunidade. Se estudar os 50 anos da cooperativa vai se encontrando as explicações para esse sucesso”, pontua.

Durante a sessão solene também foram homenageados alguns dos fundadores da cooperativa que ainda estão vivos. O presidente Valdemar Bordignon diz que esse reconhecimento é gratificante. “É uma organização que há 50 anos congrega agricultores e sempre buscou fazer um trabalho para o desenvolvimento da comunidade. Esse reconhecimento deve ser compartilhado com todos que participaram da história da Copérdia”, enfatiza.

A Copérdia conta mais de 17 mil associados e 1,2 mil funcionários. O faturamento é superior a R$ 1 bilhão ano. A cooperativa foi fundada no dia cinco de setembro de 1967.