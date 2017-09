Uma colisão envolvendo dois veículos foi registrada por volta das 11h40min da manhã desta sexta-feira (15), na SC 283, próximo ao bairro Esplanada, em Chapecó.

A colisão envolveu dois veículos, sendo um GM/Corsa, da Prefeitura de Arvoredo (SC) e um Honda Civic, placas de Chapecó. O condutor do veículo de Arvoredo, foi encaminhado com dores no tórax pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional do Oeste (HRO). O carona do Civic, Leonildo Nardino de 83 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital Regional do Oeste (HRO), onde não resistiu e morreu ao dar entrada no pronto socorro. O motorista, um jovem, encaminhado com ferimentos leves ao hospital.

O trânsito ficou lento no local e A Polícia Militar (PM) faz o controle.

(Fonte: ClicRDC)