Moto é furtada no centro de Concórdia

A proprietária de uma Honda CG – 150, Fan, registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Concórdia, relatando que a motocicleta foi furtada na tarde de quinta-feira, dia 14, na Rua Dr. Maruri.

De acordo com as informações repassadas à Polícia, a condutora estacionou a moto por volta de 13:15h em frente à uma loja e às 18h, quando retornou, a motocicleta já não estava mais no local.

A moto é preta e a placa é MSC - 2355