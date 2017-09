Sessão do Tribunal do Juri inicia às 9h.

A Justiça da Comarca de Concórdia realiza nesta sexta-feira, dia 15, o Júri Popular de dois acusados de assassinato, cometido no ano de 2010. Ademir Kakanoski e Edivar José da Luz respondem pela morte de Cristian Gonçalves Moreira. A Sessão do Júri Popular inicia às 9h.

O crime aconteceu no dia 15 de julho do ano de 2010, no bairro Imigrantes. Os dois acusados usaram uma motocicleta com placa adulterada e toucas, além de um revólver calibre 38, para cometer o crime.

Conforme os autos do processo, Edivar foi o autor dos disparos que mataram Cristian. A vítima foi atingida no peito e na cabeça, quando chegava em casa. Ademir Kakanoski, por sua vez, ficou em outro local com a motocicleta para depois empreender fuga.

Os dois foram presos poucas horas depois na BR 153, em Erechim. Desde então, eles respondem pelo crime em liberdade.