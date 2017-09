Depois da partida contra o Botafogo, que terminou no empate em zero a zero, o Grêmio retornou a Porto Alegre e do aeroporto foi direto para o Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho. Visando a partida com a Chapecoense, que ocorre no próximo domingo, dia 17, na Arena, o Tricolor iniciou a sua preparação.



Os atletas que estiveram em campo nos 90 minutos realizaram um trabalho regenerativo na academia. Já os demais desceram para o gramado, onde participaram de um treino técnico.



A primeira parte da atividade foi destinada ao aquecimento com bola. Na sequência, o grupo foi dividido em duas equipes - colete branco e sem colete. Cada atleta deveria tocar duas vezes na bola, chegar ao ataque e fazer o gol.



Formaram a equipe com colete Paulo Victor, Leonardo, Gomes, Bruno Rodrigo, Cristian, Michel, Arroyo e Everton. Já a outra tinha Bruno Grassi, Rafael Thyere, Kaio, Machado, Patrick, Beto da Silva e Jael.



O lateral Marcelo Oliveira trabalhou separado, realizando um circuito físico.



Amanhã à tarde, o Tricolor retoma os trabalhos às 15h30, também no CT.

(Fonte: Grêmio)