Há mais de um ano, alguns dos escritórios municipais da Epagri, na região de Concórdia, estão com as portas fechadas em determinados dias da semana. A informação de que esse regime de atendimento interno em dias específicos da semana foi ventilada pela imprensa de Seara, já que no segundo maior município da Amauc, o escritório está aberto somente nas segundas e sextas-feiras.

A informação é confirmada pelo Gerente Regional da Epagri de Concórdia, Luiz Carlos Bergamo. Em entrevista ao Mesa Redonda da quinta-feira, dia 14, ele disse que, especificamente no caso de Seara, dois servidores aderiram a aposentadoria e ficaram dois engenheiros agrônomos. Completa que, como a demanda de atendimento interna é muito baixa, foi definido que os escritório municipal fique fechado três dias da semana. "O atendimento tem que ser feito no campo e é isso que estamos fazendo", diz Bergamo.

Ele destaca que esse regime não se aplica somente à Seara. Outros municípios também adotaram esse regime. Completa que a demanda de serviços é mais externa do que interna e diz que o atendimento não está sendo prejudicado, com esse regime de atendimento. "Nunca foi feita tanta assistência técnica para o município de Seara", finaliza.