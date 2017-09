Nesta quinta-feira, 14, a ADR Seara realizou mais uma reunião do Colegiado Regional de Governo (CGO). Foram discutidas as ações desenvolvidas ao longo do mês de agosto em cada setor. Participam do CGO, os gerentes da ADR, a Defesa Civil, a Fazenda Estadual, a Polícia Civil, a Polícia Militar, os Bombeiros Militares, a Cidasc, a Epagri, a Fatma, a Casan e a Celesc.



Dados apresentados pela Casan mostram que foram realizados 1031 atendimentos no mês de agosto e foram sanados os problemas de abastecimento relatados em Xavantina e Seara no mês anterior.



Outro assunto destaque foi a conclusão da reforma e deslocamento do traçado da rede elétrica de Seara até Linha São Paulo, que atende parte do interior do município além de Arvoredo e Paial.



A Defesa Civil Regional está coordenando a execução dos Planos Municipais de Contingência. Principalmente na orientação aos municípios que estão definindo os cenários de risco e cadastrando recursos disponíveis em caso de alguma ocorrência.



O encontro contou ainda com a presença do presidente da Epagri Luiz Ademir Hessemann que destacou os avanços da agropecuária catarinense. “Santa Catarina é hoje exemplo de modernidade no campo, sendo o quinto produtor de alimentos do Brasil, apesar de ocupar apenas 1,13% do território nacional. O Estado é destaque na produção de cebola, maçã, suíno, moluscos, arroz, frango e banana”, ressalta.



Os programas da Epagri buscam aumentar a competitividade da agricultura catarinense, ao mesmo tempo que promovem a sustentabilidade e melhoria na qualidade de vida dos produtores. “Nós trabalhamos com programas de gestão ambiental, com proteção de fontes de água e nascentes, mas também com maneiras de incentivar a produção e agregar valor aos produtos. O fator humano é muito importante, por isso também temos o curso de formação de lideranças no campo, para contribuir com a formação humana e sucessão familiar na atividade”, explica o presidente.



A secretária executiva Gládis Regina Bizolo dos Santos destaca o suporte que a Epagri vem dando aos produtores na parte de pesquisa e extensão rural. “Precisamos ressaltar este importante trabalho da Epagri, dos técnicos, de toda a Secretaria de Estado de Agricultura para proteger, apoiar, incentivar, aprimorar a produção e a qualidade de vida dos catarinenses”, afirma.



(Fonte: Glauco Benetti/Ascom/ADR Seara)