Goleiro é uma das principais contratações do Galo do Oeste.

Disputar uma série B do Catarinense foi, desde o início, um desafio para Zé Carlos. Sair da série B do Brasileiro e jogar a série B do Catarinense, competição não tão visada como o seu time anterior, se tornou o fator principal e estimulador para que o goleiro aceitasse a proposta do Concórdia.



Até a 6ª rodada, o Galo do Oeste ainda não havia ganhado nenhuma partida e a situação não era a melhor, afinal, era último colocado na classificação geral. Com apenas quatro pontos, Zé Carlos assumiu o gol do time já na 7ª rodada e desde então, não perdeu mais. São 11 jogos, 9 vitórias, 2 empates, 29 pontos conquistados e o simbólico título de campeão do returno após sua chegada.



“Cheguei aqui em situação de rebaixamento, me perguntaram muito porque eu estava aceitando o convite do time, mas a resposta que tenho para quem me questionou é essa. O resultado”, comenta o arqueiro.



Para Zé Carlos, o principal objetivo ainda não foi alcançado. Garantir o acesso à elite de Santa Catarina é o primeiro e, na sequência, o título.



“Iniciar na última colocação e chegar em primeiro, em 11 jogos, é um resultado importante e que nos motiva bastante, inclusive, tem aumentado o número de torcedores nos apoiando no estádio. Já garantimos nosso lugar na semifinal, agora é dar o sangue dentro de campo, trazer as necessárias vitórias, o acesso e o título. É este desafio que acredito desde o começo”, Zé Carlos destaca o bom desempenho do grupo desde sua chegada.



O Concórdia ainda possui um jogo do returno para cumprir, diante do Juventus, no próximo dia 16 às 15h, em Jaraguá do Sul, no Estádio João Marcatto. Já as partidas válidas pela semifinal serão nos dias 19 de setembro e 01 de outubro.

(Fonte: Verônica Almeida/ASC Assessoria)