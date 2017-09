A implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Concórdia (SES) é um projeto de grandes proporções e investimentos e também uma obra de execução complexa por atingir diretamente a população. Por este motivo, as equipes de trabalho da CASAN e do Consórcio Trix-Infracon, responsável pela implantação do SES Concórdia, se esforçam ao máximo para reduzir os transtornos para a população. Há uma grande preocupação em manter os munícipes seguros e para isso é necessária a colaboração para respeitar a sinalização e as cercas de proteção das áreas restritas.





Reforçar a importância da segurança nas obras foi uma das demandas levantadas em reunião com os operários do Consórcio Trix-Infracon. Os funcionários relataram imprudência dos motoristas que não respeitam a sinalização nos locais de obra e nem os limites de velocidade, assim como invasão da área restrita e vandalismos que ocorrem semanalmente, principalmente nos fins de semana, quando os trabalhadores estão de folga.





Os locais de obra são áreas perigosas, onde muitas vezes é necessário realizar detonações e que podem ter buracos escavados com mais de três metros de profundidade. Por este motivo é preciso ficar atento a algumas dicas de segurança:



• Respeitar a sinalização na via de rodagem.

• Reduzir a velocidade do veículo ao se aproximar de uma local em obras.

• Respeitar a passarela de pedestres, que é sempre destacada com cercas de proteção

• Ficar fora de áreas restritas demarcadas por cercas de proteção seja você pedestre ou motorista.

• Manter crianças longe dos locais em obras

(Fonte: Rhayana Cordeiro/Ascom/SES Concórdia Casan)