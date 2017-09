Neste dia 12 de Setembro a prefeitura de Piratuba através do Departamento de Esportes, realizou a entrega de 180 kg de alimentos arrecadados durante a realização do Campeonato de Futebol de Campo 2017, para a Apae de Ipira.

Os cartões amarelos e vermelhos recebidos pelos jogadores durante os jogos do campeonato, eram convertidos em alimentos. A cada cartão amarelo eram somados mais 2 kg de alimentos para as equipes e cartões vermelhos 8 kg. A iniciativa tem como objetivo não apenas de penalidade aos atletas e coibir a violência em campo, mas também uma forma pedagógica em que a punição teria não somente o reflexo do cartão mas também financeiro e revertido em uma ação social.

A Apae é uma entidade sem fins lucrativos e se viabiliza através de convênios, com as prefeituras, mas que não é o suficiente para a manutenção de todas as atividades. Atualmente a instituição atende cerca de 60 alunos, destes 25 deles são de Piratuba.

Para o campeonato de Futsal que será realizado este ano e a 1ª Taça Integra de Futebol de Campo que está acontecendo os alimentos arrecadados serão também revertidos para a Apae.

(Fonte: Paulo Schuch/Ascom/Prefeitura de Piratuba)