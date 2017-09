O prazo das inscrições do Processo Seletivo que vai contratar Técnicos Administrativos na Universidade do Contestado, encerra nesta sexta-feira, dia 15. Há sete vagas para o Campus de Concórdia, com salários que variam de R$ 1.250,00 a R$ 5.061,00, para desempenhar atividades em jornada de trabalho de até 42 horas semanais.

As vagas disponíveis em Concórdia são para advogado, analista de Comunicação e Marketing Administrativo, assistente de Informática, auxiliar Administrativo, auxiliar Financeiro, auxiliar de Laboratório e auxiliar de Serviços Gerais.

Os interessados podem fazer as inscrições no Campus Concórdia, que fica na Rua Victor Sopelsa, no Bairro Salete. Os candidatos devem ir ao Setor de Recursos Humanos de segunda a sexta-feira, das 13h às 16:30h ou das 18:30 às 22h. A taxa de inscrição é de R$ 20,00.

Todos os detalhes do Processo Seletivo e da prorrogação estão nos editais abaixo. Clique:

EDITAL