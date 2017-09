Fato foi registrado na comunidade de Santa Cecília, que fica há três quilômetros do Distrito de Planalto.

Incêndio florestal de grandes proporções no interior de Concórdia (fotos/vídeo)

Uma grande área de vegetação foi queimada na tarde desta quinta-feira, dia 14, em Santa Cecília, interior de Concórdia. O fato está sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia.

Conforme informações essa área abriga uma plantação de pinus e uma de mata fechada está sendo consumida pelo fogo. Conforme moradores, eles perceberam que havia fumaça no meio da mata por volta das 12h, quando algumas casas ficaram sem energia elétrica, já que a fiação de eletricidade passa no local do fogo.

Os bombeiros foram chamados e os moradores fazem trabalho de combate às chamas. Acredita-se que a área queimada tenha aproximadamente cinco alqueires. Há muita fumaça no local.

A Rádio Aliança teve acesso a um dos focos desse incêndio, que está mais próximo de benfeitorias e residências.