Ortigara diz que com a aprovação do PPA começa a se desenhar o projeto da atual administração / Foto: Divaléia Casagrande ASCOM Câmara

Os vereadores aprovaram na sessão da manhã desta quinta-feira, 14 de setembro, o Plano Plurianual, o PPA, com as 26 emendas que foram propostas pelos legisladores. As emendas envolvem temas como pavimentação rural, novos postos de saúde, ampliação do ensino em tempo integral, ciclovia até a BR 153, valorização das entidades e associações comunitárias, praças públicas, obras para contenção de cheias, áreas para silo de armazenagem de grãos, entre outros.

Na opinião do presidente da Câmara de Vereadores, Artêmio Ortigara, PR, é a partir da aprovação do PPA que o governo do prefeito Rogério Pacheco, PSDB, começa a andar com as próprias pernas. “Agora começa a se desenhar o projeto da atual administração. Até então o orçamento era do governo anterior”.

O vereador Closmar Zagonel, PMDB, diz que houve um amadurecimento no Legislativo sobre a análise das emendas. “Em 2000 a composição aqui era de 14 a 3 e não passava emenda nem nas comissões. A realidade era outra e o próprio Pacheco conseguiu aprovar duas emendas no último PPA”, afirma

O petista Evandro Pegoraro destaca que a aprovação das 26 emendas por unanimidade é uma vitória. “A preocupação de todos foi com Concórdia. Ninguém ficou discutindo ego. Quando se desafia a fazer algo pelo Município é importante e a função do Legislativo é contribuir com o Executivo”, pontua.

O líder do governo no Legislativo, Fabiano Caitano, PSDB, falou da importância do documento para a administração municipal. “Esse PPA retrata o nosso plano de governo que foi colocado para a comunidade e foi escolhido para administrar o Município nos próximos anos”.

As 26 emendas foram feitas pelos vereadores de oposição. O grupo da base do governo não fez nenhuma emenda ao PPA. Na sessão extraordinária, convocada para a manhã da sexta-feira, 15 de setembro, elas serão encaminhadas para segunda discussão e votação.

Sobre o PPA

Depois de aprovado na Câmara e sancionado pelo prefeito, o PPA passa a ter força de lei. São as ações previstas neste documento que vão nortear a elaboração da Lei Orçamentária, que define o quanto vai ser gasto em cada projeto. O PPA é um dos documentos mais importantes de uma administração municipal, já que prevê as principais ações a serem executadas nos próximos quatro anos.