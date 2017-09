Um grupo de bombeiros voluntários da região poderá ser deslocado para atendimento a um incêndio em vegetação, de grandes proporções, que está acontecendo no interior do município de Água Doce. Conforme relatos, o sinistro iniciou por volta das 12h de quarta-feria, dia 13, e ainda não foi controlado. Guarnições de outros municípios já estão no local para fazer o combate às chamas.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani, que recebeu o contato dos proprietários desse imóvel, em que o fogo está consumindo a vegetação, combatentes a incêndios das corporações de Concórdia, Irani, Arabutã, Lindóia do Sul e Ipumirim só estão aguardando um chamado para ir até a localidade.

O incêndio está ocorrendo numa propriedade na Linha Paiol Velho, Distrito de Herciliópolis, entre Água Doce e Salto Veloso.