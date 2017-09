Um homem de 35 anos foi assaltado no início da noite de quarta-feira, dia 13, em Suruvi, Concórdia. Ele trafegava de moto por volta das 19:50h quando foi abordado por dois rapazes que levaram a carteira, documentos, um cartão de crédito do Sicoob, um calçado e uma camiseta, além de R$ 580,00.

Conforme as informações registradas no Boletim de Ocorrência, o motociclista andava em baixa velocidade no sentido Nova Brasília. Os dois assaltantes, um encapuzado, o abordaram com pedradas e pauladas. Um deles estava armado com um facão.

Além de roubar o dinheiro e os objetos, os bandidos também agrediram o motociclista com socos.