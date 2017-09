A Polícia Militar de Concórdia flagrou um veículo com placas falsas, durante a quarta-feira, dia 13. O fato foi registrado no bairro Frei Lency no período da tarde. Na ocasião, foi parado um Fiat Tipo, placas de Concórdia, ocupado por três homens. O carro estava com tarjetas da cidade de Jaborá. O condutor, de inicias G.J.W não estava habilitado.

Conforme a PM, antes da abordagem, dois dos ocupantes teriam jogado para fora do carro objetos, que foram encontrados mais tarde. Trata-se de um cigarro de maconha e duas gramas do mesmo entorpecente.

A guarnição realizou procedimentos administrativos e o veículo foi recolhido ao pátio da PM. Um Termo Circunstanciado por posse de drogas também foi lavrado.