Galo do Oeste goleou o Jaraguá e viu o Marcílio Dias empatar com o Guarani.

Concórdia conquista o título do returno com uma rodada de antecedência

O Concórdia Atlético Clube confirmou o título de campeão do returno da série B do Campeonato Catarinense. O Galo do Oeste goleou o Jaraguá por 4 a 1 e viu o Marcílio Dias empatar com o Guarani, em Palhoça, em 2 a 2. Com isso, o CAC garantiu a primeira colocação do returno com uma rodada de antecedência.

O duelo diante dos jaraguaenses foi na noite da quarta-feira, dia 13, no Estádio Domingos Machado de Lima. Para o Concórdia balançaram as redes Marcos Paulo e Sergipano, duas vezes cada um.

Com o resultado, o time do técnico Mauro Ovelha foi a 20 pontos no returno, ficando na primeira colocação. Na geral, o Galo do Oeste foi a 33 pontos, obtendo também a primeira colocação.

No próximo domingo, dia 17, o CAC vai a Jaraguá do Sul enfrentar o Juventus.