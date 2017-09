Dia de Ação do Governo do Estado acontece hoje em Concórdia

A Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia recebe nesta quinta-feira, dia 14, a visita do presidente da Epagri, Luiz Ademar Hessmann, para o Dia de Ação do Governo do Estado. As atividades iniciam às 9h no auditório da Associação Catarinense de Suínos.

O programa, organizado pela secretaria executiva de Assuntos Estratégicos, vinculada à Casa Civil, tem o objetivo de promover uma maior aproximação entre os diferentes órgãos do governo e a população catarinense. Os roteiros são sempre organizados em parceria com as equipes das Agências de Desenvolvimento Regional (ADRs), após elaboração de diagnóstico das regiões, elencando as principais demandas. Em cada programação, é visitado o município sede da ADR e também, sempre que possível, cidades vizinhas.