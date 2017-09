A semana de treinos segue a todo vapor no CT Parque Gigante. A equipe se prepara para o próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O desafio acontece neste sábado (16), às 16h30, no estádio Beira-Rio, contra o Figueirense. O Inter vem de cinco vitórias consecutivas dentro de casa e busca mais três pontos para voltar à liderança da competição.

O treinamento da manhã desta quarta-feira (13), no CT, visando ao duelo do fim de semana serviu para o técnico Guto Ferreira testar algumas alternativas na equipe. O treinador comandou um trabalho de ataque de um lado do gramado e defesa no outro lado. Depois, Guto realizou uma atividade tática em campo reduzido entre duas equipes. Ao mesmo tempo, no outro campo, uma equipe treinava bola parada.

O treinador terá a volta de jogadores importantes para o jogo contra o Figueirense. D'Alessandro e Danilo Silva, que estavam lesionados, treinam normalmente com o grupo colorado. Rodrigo Dourado, que cumpriu suspensão diante do Juventude, retorna à equipe. Camilo, com um lesão na panturillha, segue de fora, mas correu na volta do gramado no treinamento desta manhã.

O Colorado tem mais dois treinamentos pela frente antes de encerrar a preparação para o duelo do fim de semana. Os ingressos para o jogo estão à venda para sócios, que também podem realizar Check In e Check Out.

(Fonte: Internacional)