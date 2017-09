Os Bombeiros Militares de Seara realizaram nesta quarta-feira, 13, a primeira aula do curso de Bombeiros Mirins. Foram selecionados 30 jovens com idades de 10 a 14 anos por meio de redações nas escolas municipais e estaduais de Seara.



O comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Seara, tenente CBM Ismael Piva, explica que estão programadas aulas teóricas e práticas com conteúdo técnico e educacional. “Vamos abordar as atividades dos bombeiros que envolvem primeiros socorros, combate a incêndios, resgate veicular e noções de salvamento aquático. Mas também tem uma parte sobre cidadania, onde se fala sobre trânsito, respeito, educação e até o combate ao uso de drogas”, destaca Piva.



A secretária executiva da ADR de Seara, Gládis Bizolo dos Santos, ressalta que a corporação está instalada no município há apenas dois anos e atua em sintonia com a comunidade. “Esta é uma atividade que demonstra o trabalho social e os valores do Corpo de Bombeiros Militares. Quem muda o mundo são as pessoas e vocês estão todos de parabéns, tanto a corporação pela realização do curso, como as crianças que se interessaram no curso e os pais que apoiaram os seus filhos”, afirma.



O curso é ministrado durante o ano letivo com atividades planejadas para um encontro semanal, em horário inverso ao das atividades escolares.





(Fonte: Glauco Benetti)