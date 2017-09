Competição estadual encerrou no último fim de semana, na cidade de Curitibanos.

Concórdia não terá representação nas modalidades coletivas nos Jogos Escolares da Juventude, que vão ser no período de 16 a 25 de novembro, em Brasília. A Fase Estadual da competição encerrou no fim de semana, em Curitibanos.

No basquete masculino, Concórdia ficou com a prata (Senai) e bronze (Colégio Olavo Cecco Rigon). Foram as únicas medalhas das modalidades coletivas.