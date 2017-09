As 26 emendas protocoladas pelos vereadores ao Plano Plurianual (PPA) 2018-2020 será analisadas na sessão desta quinta-feira, às 7h30, em primeira votação. A redação final, em acordo realizado pelos vereadores, durante a sessão desta quarta-feira, ficará para a sexta-feira, 15, também às 7h30.

Com isso, a sessão ordinária de quinta-feira, 21, será antecipada. Desta forma, na próxima semana, fica marcada apenas a sessão descentralizada no CTG Fronteira da Querência, às 19h.

A mudança nos dias e horários se deve ao cumprimento de prazos da Lei Orgânica Municipal. Depois de aprovado, o PPA irá nortear a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). Está ultima precisa ser encaminhada para o Executivo até o dia 30 de outubro.

As emendas apresentadas foram:

Proponente: Jaderson Miguel Prudente (PSD)

Emenda 1

Item IV - Aquisição de bens móveis, ferramentas, construção de pontes de concreto e pontilhões, construção de garagens e abrigo para caminhões, drenagens, reformas na Semut, manutenção, conservação e construção de abrigos para passageiros. Elaboração de projetos e pavimentação asfáltica nas estradas e rodovias do Município de Concórdia e revitalização do asfalto acesso ao Distrito de Engenho Velho.

Emenda 2

Item IV - Abertura da estratégia de Planalto, ampliar a cobertura das ESF’s para 95% no Município, Reformas nas unidades de saúde na área urbana e rural, construção do Posto de Saúde do Bairro Natureza, Treinamentos/cursos para os servidores da pasta, Implantar o programa com parceria da Secretaria da Educação, através das ESF’s e Universidade, Continuidade na cobertura de materiais e medicamentos na atenção básica.

Emenda 3

Item IV - Aquisição de materiais e prestação de serviços para manutenção de cemitérios, ruas e logradouros, espaços públicos, reforma de abrigos de passageiros no perímetro urbano, máquinas caminhões, veículos, equipamentos, bens móveis e imóveis em geral e iluminação pública.

Proponentes: André Rizelo, Evandro Pegoraro, Dilce Gehlen, todos do PT

Emenda 4

• Viabilização de Projeto para a construção de Pista Sintética de Atletismo

Emenda 5

• Elaboração de Projeto Executivo para implantação de Ciclovia.

Emenda 6

• Ampliação da oferta do Ensino Integral na Rede Municipal de Ensino.

Emenda 7

• Viabilidade de elaboração do Projeto Executivo do Contorno Sul

Emenda 8

• Ampliação do Termo de Fomento e Colaboração com Entidades

Emenda 9

• Elaboração de Termo de Fomento e Colaboração com Associações de Moradores

Emenda 10

• Ampliação do Termo de Fomento e Colaboração com Entidades Culturais

Emenda 11

• Ampliação dos Termos de Fomento e Cooperação com as Entidades Esportivas

Emenda 12

• Combate às Cheias

Emenda 13

Emenda 14

• Incentivo ao Turismo Rural

Emenda 15

• Construção de Parques e Praças Públicas

Proponentes: Closmar Zagonel (PMDB), Edno Gonçalves (PDT) e Marilane Fiametti Stuani (PMDB)

Emenda 16

• Aquisição de Área para implantação de Silos para armazenar grãos

Emenda 17

• Aquisição de Terreno para a Implantação de um novo Cemitério

Emenda 18

• Aquisição de Terreno para realização de eventos automobilísticos

Emenda 19

• Indenização da área particular para alargamento e pavimentação asfáltica da rua Nossa Senhora de Lurdes

Emenda 20

• Elaboração de Projeto de alargamento da Rua Imaculada Conceição

Emenda 21

• Pavimentação asfáltica (rua Catarina Mafessoni até a SC 283)

Emenda 22

• Pavimentação asfáltica nas estradas rurais do municípi

Emenda 23

• Viabilizar estrutura para a implantação de Bases Avançadas da Policia Militar

Emenda 24

• Fornecer serviços relativo ao transporte fretado as comunidades do interior

Emenda 25

• Construção do Posto de Saúde do Bairro Catarina Fontana

Emenda 26

• Implantação de Tecnologias Inovadoras (separação mecânica e manual dos recicláveis, compostagem acelerada e geração de biogás industrial), bem como, a utilização de medidas mitigadoras e compensatórias.