Os vários dias consecutivos sem chuva consistente, clima seco e calor já está fazendo com que haja o transporte de água através de caminhões para propriedades rurais no interior do município de Concórdia. O trabalho está sendo feito em parceria entre as secretarias municipais de Agricultura e de Urbanismo e Obras. A primeira recebe os pedidos. Já a segunda, que tem um caminhão-pipa, realiza o transporte de água.

Conforme o secretário municipal de Agricultura de Concórdia, Mauro Martini, desde o fim de semana, já são oito pedidos de transporte de água para propriedades rurais. Até então, outras solicitações já vinham sendo atendidas no município. A maioria das propriedades que demanda transporte de água trabalha na criação de frangos ou suínos.

Por outro lado, Martini destaca que houve umento nos pedidos de aberturas de reservatórios e de fontes de água no interior, com essa escassez de chuva. Ele não quantificou os pedidos, mas disse que as solicitações partem de várias regiões do interior de Concórdia. "Nesta semana, tivemos pedidos de Linha Gasperini, Cachimbo e Santo Antônio", conta.