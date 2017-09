Assembleia foi realizada no começo desta semana. Proposta é de 4% de reajuste.

Os trabalhadores da empresa Elebat aprovaram o reajuste salarial deste ano. O aval foi dado após assembleia da categoria. A maioria, 67,35% dos trabalhadores, aprovou a proposta apresentada pela empresa, sediada no Distrito de Santo Antônio.



Conforme a proposta apresentada pela direção da Elebat, o reajuste apresentado foi de 4%, sendo 3% retroativo ao mês de maio e mais 1% em novembro de 2017. Esse percentual se aplica também para o 13º salário, piso de contratação e de efetivação.



Também foi ofertado um quinquênio com quatro benefícios de 3%, limitado ao teto de R$ 1.802,50 a partir de maio e R$ 1.820, a partir de novembro de 2017.



Também foram aprovados doze créditos, no valor de R$ 165,33, pagos parte pela empresa e parte pelo empregado e renovação das demais clausulas.



Esta foi a segunda negociação salarial entre a direção da empresa Elebat com os trabalhadores, neste ano de 2017. Na primeira tentativa, no fim do mês passado, a proposta oferecida pela empresa havia sido rejeita da pela categoria.