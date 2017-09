Motorista de veículo de Seara fica levemente ferido em acidente no RS

O motorista de um veículo, com placas de Seara, ficou com escoriações na face após se envolver em um acidente na manhã desta quarta-feira, dia 13, na cidade entre Erechim e Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul. O fato foi na RS 135.

Envolveram-se na colisão uma Fiat Toro, de Seara, e um caminhão de Soledade-RS, carregado com sementes de soja.

Conforme informações do Alto Uruguai On line, AU Online, os dois veículos faziam sentido Erechim-Getúlio, vargas, saíram da pista. O veículo de Seara capotou e o caminhão tombou.