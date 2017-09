O pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, Leandro Lorenzetti, deve ser confirmado nas próximas horas como o novo presidente do Partido Social Cristão, PSC de Concórdia. A informação foi dada em entrevista ao Jornal Aliança desta quarta-feira, dia 13, pelo presidente estadual do partido, Narciso Parisotto.

Lorenzetti substituiria o advogado César Techio, que foi candidato a vereador na última eleição e, de acordo com Parisotto, teria colocado o cargo à disposição da sigla.



Conforme Parisotto, que também é deputado estadual pelo PSC, "de fato estamos fazendo uma transição pacífica. É um clamor e um pedido e temos muito a agradecer a diretoria que trabalhou até agora", destaca. Ele frisa que este processo de transição no comando do PSC em Concórdia está sendo feito de forma tranquila.



Sobre o próximo presidente, Parisotto destaca que Leandro Lorenzetti tem uma experiêcia "muito larga na convivência com o povo e sabe dos problemas de Concórdia". O parlamentar faz questão de dizer que o PSC não é um "partido de igreja". "A gente recebe com carinho todas as pessoas de bem e que queiram se filiar. Não importa a religião ou classe social", diz.



Em contato através da rede social, com o advogado Cesar Techio, ele afirma que ainda responde como presidente do partido e aguarda um desfecho por parte da diretoria estadual. Informações de bastidores dão conta de que essa troca de comando no PSC é para desalinhar a sigla da ideologia de esquerda, já que o partido deu sustentação ao governo do PT, em Concórdia, até o fim do ano passado. Atualmente, a sigla também é parte no recurso que pede a reforma da sentença que inocentou Pacheco e Massoco de terem se beneficiado do crime de compra de voto por combustíveis nas eleições de 2016. Existe também a possibilidade do PSC deixar de ser parte neste recurso, que foi interposto na terça-feira, dia 12, no TRE.

Sobre isso, o presidente do PSC estadual, Narciso Parisotto, adota um tom mais ponderado e diz que Techio "tem sido uma peça fundamental, cordial e transparente. Ele tem se comunicado conosco para que a gente tomasse as medidas necessárias e que ele colocaria o cargo à disposição", finaliza.