Morreu por volta das 15h o adolescente de 16 anos que se afogou no início da tarde desta quarta-feira, dia 13, em um açude na Linha Oito de Maio, em Concórdia.

O jovem foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários, que fizeram os procedimentos na tentativa de reanimar o adolescente. No Pronto Socorro do Hospital São Frasncisco os médicos também seguiram na tentativa, mas ele sofreu parada cardiorrespiratória e não resistiu.

De acordo com as informações repassadas aos bombeiros, o rapaz e um amigo se refrescavam no açude. Ele teria ficado por cerca de 30 minutos submerso. O açude tem aproximadamente três metros de profundidade.