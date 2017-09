Feira do Livro de Concórdia será realizada no mês de novembro

A 8ª edição da Feira do Livro de Concórdia já está com data definida. O evento, que acontece na Rua Coberta, será realizado no período de 9 a 11 de novembro. A secretária de Educação, Márcia Calderolli, comenta que além da Secretaria de Educação e da Fundação Municipal de Cultura, várias entidades são parceiras da Feira.

A programação ainda está em fase de organização e deverá ser divulgada no fim deste mês. Márcia diz que a Feira deverá contar com a presença de um autor e também haverá espaço para a divulgação de livros escritos por professores e alunos da rede municipal de Concórdia.

A secretária destaca que o objetivo da Feira do Livro não é apenas incentivar o hábito da leitura, mas a formação de novos escritores. “Pode ser uma motivação para que as pessoas também contem as suas histórias”, pontua.

Nos dias 9 e 10 de novembro, a Feira acontece das 8h30 às 21h, sem intervalo ao meio dia. No sábado, dia 11, o funcionamento será das 8h às 18h.

As livrarias e empresas que tenham interesse em fazer a comercialização e a divulgação de materiais durante a Feira do Livro devem participar de um credenciamento público. O edital está divulgado no site da Prefeitura de Concórdia e o período para se credenciar vai de 25 de setembro a 10 de outubro.