Galo do Oeste terá que vencer o Jaraguá e torcer por um tropeço do Marcílio Dias diante do Guarani.

O Concórdia Atlético Clube pode garantir na noite desta quarta-feira, dia 13, o título do returno da série B do Campeonato Catarinense. O Galo do Oeste recebe o Jaraguá pela penúltima rodada da segunda parte do campeonato, a partir das 19h. Se vencer e o Marcílio Dias não ganhar do Guarani, fora de casa, o CAC estará automaticamente na semifinal da competição.

O time do Oeste está na liderança do returno com 17 pontos e vem de vitória sobre o Joinville, fora de casa, por 3 a 2. Já o Jaraguá está na última colocação neste returno com três pontos e também é lanterna na classificação geral, com sete pontos, sendo o virtual rebaixado para a terceirona do próximo ano.

A arbitragem será de Evandro Tiago Bender, auxiliado por Ismael Rodrigo de Moura e Clovis Rogério Gugel.