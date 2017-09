Rádio fará transmissão do tríduo e da procissão e da missa do dia 17

Uma santa com uma história simples, que reúne milhares de fieis. Nesta semana programação religiosa da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Concórdia está focada na Romaria de Salete, que acontece no próximo domingo, dia 17 de setembro.

A partir desta quinta-feira, 14 de setembro, começa o tríduo, às 20h, com saída da rua João Suzin Marini. Na sexta a procissão acontece no mesmo horário. Já no sábado a tríduo vai iniciar mais cedo, às 19h.

No domingo, dia da romaria, a programação será mais intensa. A saída da procissão vai ser às 8h30, desta vez de frente da igreja matriz, até o Santuário de Salete. A missa campal está marcada para as 10h, às 14h haverá a oração do terço e às 15h a benção aos romeiros. O tríduo e a programação da manhã do dia 17 terão transmissão da rádio Aliança.

O frei Delcio Lorenzetti lembra que Nossa Senhora de Salete apareceu na França em 1846 e a devoção à santa se espalhou pelo mundo todo. “Ela deixa um ensinamento bem simples de gratidão a Deus, vivendo uma vida de fé”, afirma.

No domingo, 17 de setembro, não há missa em nenhuma igreja da paróquia para que a comunidade participe da romaria, que é um dos principais eventos religiosos. Neste ano será 54ª edição da Romaria de Salete, que deverá reunir entre 8 e 10 mil pessoas em Concórdia.