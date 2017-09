O motorista de um caminhão foi assaltado na noite de terça-feira, dia 12, no pátio do Posto Cem, em Concórdia, na BR - 153. O fato aconteceu por volta de 23h e o ladrão fugiu com R$ 300,00 e um celular.

De acordo com as informações repassadas pelo motorista à PM, um rapaz chegou a pé no local. No momento em que o condutor subia na cabine do caminhão, após lavar a louça, foi rendido pelo ladrão que, armado com um revólver, o ameaçou e o obrigou a repassar o dinheiro e o celular.

Em seguida o assaltante saiu do pátio a pé. O caminhoneiro acionou a Polícia e guarnições da Rádio Patrulha e do PPT foram ao local e fizeram rondas na tentativa de identificar o autor.