Já está no Tribunal Regional Eleitoral o recurso que pede a reforma da decisão de primeira instância que inocentou o prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, e do vice, Edilson Massoco, de terem se beneficiado do suposto esquema de compra de votos por combustível nas eleições municipais de 2016.

Conforme informações repassadas pelo advogado Cesa Techio, que representa e também é parte neste processo, os autores também são o PSC de Concórdia, PC do B, PSOL e Ari Júnior Barreiros da Silva.

Conforme informado pela Rádio Aliança, a decisão da Justiça Eleitoral local que manteve o diploma de Pacheco e Massoco ocorreu no último dia quatro de setembro. Na sentença, o juiz eleitoral da Nona Zona Eleitoral da Comarca de Concordia, Kledson Gewerh, sustentou que as alegações da acusação não ultrapassaram os limites do papel, razão pela qual não se pode reconhecer a ocorrência de abuso do poder econômico.

Dentre as alegações no recurso, as partes de acusação alegam que houve esquema de compra e venda de votos e reforça a convicção de que Pacheco e Massoco teriam se benficiado desse esquema.

O recurso será analisado por sete juízes no TRE.