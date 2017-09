Nesta terça-feira, 12, o secretário de Desenvolvimento Regional de Concórdia, Wagner Bee e o prefeito de Irani Sivio Lemos da Neves , assinaram o convênio de repasse do Governo do Estado no valor de R$ 300 mil para o município realizar a recuperação das estadas vicinais das comunidades do interior.



O recurso do Fundo Social foi articulado pelo secretário de Agricultura, Moacir Sopelsa, com intuito de gerar maior competitividade para os agricultores e o agronegócio de Irani.

(Fonte: Ascom/ADR Concórdia)