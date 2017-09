Vídeo feito por concordiense mostra intensidade do vento do furacão Irma

Depois do retorno da energia elétrica e do sinal de internet, concordienses que moram na Flórida começam a mandar registros dos efeitos do furacão Irma, que passou neste pedaço do território norte-americano, no fim de semana. Embora tenha perdido intensidade, a força dos ventos provocaram estragos em algumas regiões, especialmente o Sul.



A concordiense Adriana Spengler, que mora em Orlando há 17 anos, fez um registro de imagens dos transtorno provocado pela força dos ventos. Orlando foi atingida pelo fenômeno, mas em menor intensidade do que a região Sul da Flórida, por exemplo. Em mensagem enviada ao Jornalismo da Rádio Aliança, Adriana relatou que fez esse registro dos ventos por volta das 7h da manhã de segunda-feira, dia 11. A velocidade do vento era de aproximadamente 67,5 km/h, O vento soprava de forma ininterrupta por várias horas. "Eu não estava conseguindo segurar o aparelho", conta através do aplicativo Whatsapp.