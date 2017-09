A unidade do Senai de Concórdia abre na noite desta quarta-feira, dia 13, a edição de 2017 do Mundo Senai. O evento, que será destinado para a comunidade regional, será desenvolvido até a tarde da sexta-feira, dia 15. O objetivo é mostrar os projetos que foram desenvolvidos pelos alunos da instituição. A abertura será às 19h.



Em entrevista ao Mesa Redonda desta terça-feira, dia 12, o diretor do Senai Concórdia, Volnei Magedans, lembrou que essa iniciativa de abrir as portas para a comunidade surgiu em Concórdia através do Senai Casa Aberta. "Depois ganhou todo o Brasil e hoje é realizado por todas as unidades agora com o nome de Mundo Senai", explica.



Magedans destaca que nesses dias, os estudantes estarão expondo projetos realizados nos últimos meses, através de exigência curricular, voltados para o desenvolvimento da indústria. "Também será uma oportunidade de mostrar tecnologias que são tendências na indústria.