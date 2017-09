O Município de Peritiba, a Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina- PMSC e a Universidade do Contestado-UnC, realizam nesta quarta-feira, dia 13, o I Seminário de Gestão de Segurança Pública na Região do Alto Uruguai Catarinense.

O seminário tem como questão principal o aprimoramento da política de Segurança Pública e o melhoramento da atuação policial militar e civil na região do Alto Uruguai Catarinense. Também será apresentada uma reflexão sobre a realidade da segurança pública regional e o trabalho desenvolvido no campo policial no âmbito da AMAUC, os projetos e as realizações.

O evento acontece no salão paroquial, em Peritiba, com a seguinte programação:

13:00 -Inscrições

13:15 – 13:45 - Segurança Pública e modelos de Policiamento ostensivo urbano: a atuação da Polícia Militar na região da AMAUC – Sérgio Rogério da Silva de Vargas Tenente Coronel – Comandante do 20ºBPM- Concórdia-SC

13:45 – 14:15 - Segurança Pública Judiciária: a atuação da Polícia Civil na região da AMAUC – Marcelo Nogueira – Delegado Regional – Concórdia- SC

14:15 – 14:45 - Segurança Pública Ambiental e o papel da Polícia Militar na Região da AMAUC – Adilson SchlickmannSperfeld – Coronel PM - Comandante da Polícia Militar Ambiental-SC- Florianópolis-SC

14:45 – 15:05 - Intervalo

15:05 – 15:45 - Diálogo com os palestrantes: perguntas, propostas e pontuações.

A entrada será gratuita e o convite é estendido a toda população.