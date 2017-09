A prefeitura de Joaçaba embargou a obra da Havan que está sendo construída em Joaçaba. O motivo, segundo apurado após a publicação da primeira reportagem aqui no portal, foi mesmo a falta de alvará de construção. Uma equipe da Havan esteve no município na semana passada, mas a situação ainda não se resolveu. Entre os entraves estão duas situações, a legalização do terreno do reservatório do Simae, que a autarquia municipal recebeu por doação e não regularizou até hoje e uma rua paralela que será desmembrada de um outro terreno, como doação, que também precisa ser oficializada.

O caso teria sido desencadeado após uma denúncia levada ao Ministério Público.

Nesta terça-feira, 12, segundo o dono da rede Havan, Luciano Hang, a obra foi paralisada definitivamente. Ele também revelou que a prefeitura exige que no projeto constem 70 banheiros, o que não estava previsto.

“Atendemos a população de Joaçaba que pediu para inaugurarmos antes do natal, demos prioridade para a cidade e aconteceu isto”, comentou o empresário Luciano Hang, ao Portal Éder Luiz na manhã de hoje.

“Queremos trabalhar não matamos ninguém. Estamos com gente de São Paulo, Goiás, Brusque, e joaçabenses trabalhando na obra. Dia 25 vamos começar a seleção de colaboradores. Não temos tempo para esperar a burocracia e sim a burocracia tem que correr atrás de nós”. Completou Hang.

Em tom de crítica, o empresário ainda comentou: “O nosso legado em Joaçaba não será só empregos e uma loja bonita, com cinemas, mas sim um pensamento diferente. Chega de burocracia e pessoas que só pensam no seu umbigo”.

As obras estão em ritmo acelerado, parte da estrutura e da cobertura já estão de pé e as equipes trabalham todos os dias da semana. Antes do embargo Luciano Hang havia anunciado que a obra seria entregue até a primeira semana de dezembro.

Descontente, Hang ainda não descarta a possibilidade de retirar a estrutura e levar para outro município caso a situação demore muito para se resolver. “Talvez devêssemos parar e ir embora! Não podemos nos calar diante de tamanha barbaridade”.

Número de banheiros

Uma fonte ligada ao portal Éder Luiz explicou que o responsável técnico pelo projeto está calculando o número de banheiros, mas que diferente do que disse o empresário, não foram exigidos 70 deles, pois são três atividades distintas no mesmo empreendimento, cinema, restaurante e loja, onde os cálculos de quantidades são distintos.

Prefeitura se manifesta

Através de seu procurador jurídico, Maikel Patrzykot, a prefeitura se manifestou na manhã de hoje. Segundo ele, houve uma conversa entre a engenharia do município e da Havan nos últimos dias, antes do embargo. “Foi embargada a obra tendo em vista que temos prazos internos do município. Se não houvesse o embargo até funcionários poderiam responder criminalmente e civilmente por isso. Esse medida foi para não ter danos maiores para o empresário e nem para os funcionários”.

Número de banheiros não vai atrapalhar a obra

O procurador ainda explicou sobre a questão dos banheiros e descartou que isso atrapalhe a obra. “Esse projeto da Havan eles já tem em mais de 100 municípios, o que prejudicou foi a liberação da acessibilidade, visto que o terreno está em uma área de declive. Em nenhum momento a questão dos banheiros foi trazida a tona, uma vez que com a alteração do plano diretor, o entendimento anterior da contagem do número de banheiros era sobre a área útil do imóvel, agora é sobre a questão de comercialização. Nesse momento entende-se que a questão do mobiliário deve ser descontada da área total do imóvel para a contagem dos banheiros”.

Alvará estará disponível até sexta-feira

Quanto aos projetos, o procurador revelou que tudo está encaminhado. “A única coisa que falta são alguns documentos do Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária, que hoje a tarde tudo estará superado. Até quinta-feira, no máximo sexta-feira, a obra será retomada. Tendo o alvará será retomada imediatamente”.

Quanto aos entraves para a liberação do alvará, o procurador confirmou que já estão em mãos os termos de doações do terreno onde passará uma rua paralela que dará acesso a Havan, doação feita pela família Pegoraro, e também de onde está o terreno que abriga o reservatório do Simae, doado ao município desde 2012, mas desde então não regularizado. “Isso (terreno do Simae) não dará entrave ao projeto, uma vez que a omissão do poder público não pode causar prejuízos ao ente público ou privado”. Encerrou.

