Uma mulher de 23 anos foi vítima de assalto em Concórdia. O fato foi registrado no começo da madrugada desta terça-feira, dia 12, no cruzamento das ruas Luis Delfino com a Marechal Deodoro. A vítima, de 23 anos, informou que foi abordada por dois homens que estavam em uma motociclieta. Um deles estava armado com um revólver. A mulher teve a bolsa levada e na sequência foi abandonada. Porém, o telefone celular um J3 da marca Samsung foi levado.



A Polícia Militar foi chamada, realizou rondas, mas não localizou os suspeitos.