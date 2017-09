Na manhã de ontem (segunda), na BR 282 em Xanxerê, policiais rodoviários federais flagraram um ônibus sem licença transportando 24 pessoas, todas estrangeiras.

O veículo com placas de Cruzília/MG não tinha autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para transporte de passageiros.

Dentro, havia 24 pessoas nascidas na China, Índia, Bangladesh e Senegal. Todas estavam com situação regular no país, conforme consulta à Polícia Federal.

No entanto, segundo os passageiros, todos estavam sem se alimentar desde as 13 horas do dia anterior. Ainda segundo eles, todos seriam vendedores ambulantes que trabalharam em um evento no Rio Grande do Sul e estariam indo para São Paulo.

Devido à possibilidade de precarização das condições de trabalho, os policiais acionaram o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego de Chapecó. Os órgãos compareceram à Unidade Operacional da PRF em Xanxerê, colheram informações e vão abrir inquérito para investigar a situação.

O ônibus irregular ficou retido na ANTT de Chapecó. Todos os estrangeiros foram levados a um restaurante às margens da rodovia para almoço e após seguiram viagem para São Paulo, agora com ônibus fretado devidamente autorizado.

(Fonte: Nucom/PRF)